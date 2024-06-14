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Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

EDİRNE - Edirne'nin Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora olması sonucu mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.