Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

Edirne'nin Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora olması sonucu mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların çığlıklarını duyan vatandaşlar kendi kayıklarıyla denize açıldı ancak karanlık nedeniyle ulaşamadılar. Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesiyle 3 kişi kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

14.06.2024 08:46
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Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar

EDİRNE - Edirne'nin Saros Körfezinde denizin ortasında kayığın alabora olması sonucu mahsur kalanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizin ortasında can pazarı: Mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika

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