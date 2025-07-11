Denizli-Aydın Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Denizli-Aydın Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli-Aydın Otoyolu\'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
11.07.2025 10:55
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Bakım çalışması nedeniyle tek şeritte meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli- Aydın Otoyolunda bakım çalışması nedeniyle tek şeritten verilen trafikte, yola kontrolsüz çakış yapan otomobilin kamyonla çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Perşembe günü öğle saatlerde Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy Servis İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Saime Gökçen Yıldız'ın (20) kullandığı 80 FZ 853 plakalı otomobil, mola vermek için istasyona girmek istedi. Bakım çalışması nedeniyle yolun Aydın istikametine kapalı olması nedeniyle tek şeritten bölünmüş olarak verilen trafikte seyreden genç kız, Denizli istikametindeki ters yönde bulunan servis istasyonuna girmek zorunda kaldı.

Molanın ardından tekrar Aydın yönüne girmek isteyen genç kız, bir anlık dikkatsizliği sonucu ters istikamette olduğunu unutup yola çıkınca, İzmir'den Denizli'ye yük getirmekte olan Necmettin K. (50) idaresindeki 35 JZ 769 plakalı kamyonla çarpıştı. Genç kızın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrularak, büyük hasar aldı. Otoyolu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü kızı Saime Gökçen Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücünün babası Gökhan Yıldız (50) ve annesi Nihal Yıldız (48) ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız (18), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Denizli'deki hastanelere, sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarından ters yöne girme sonucu meydana geldiği kanısı oluşturan kazanın, gerçekte bakım çalışması nedeniyle bir yönü kapatılan otoyolda dubalarla bölünmüş olarak sağlanan trafikte yaşandığı ortaya çıktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli-Aydın Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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