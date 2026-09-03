Denizli Buldan'da incir bahçesinde tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Buldan'da incir bahçesinde tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Buldan'da incir bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M. Ö., tüfekle ateş ederek M. Y.'yi ağır yaraladı ve kaçtı. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde incir bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs tüfekle ateş etmesi sonucu M. Y. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde bulunan bir incir bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden sorun bulunduğu öğrenilen M. Ö. ile M. Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. Ö., tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu M. Y. vücudundan yaralanarak ağır yaralandı. Şüpheli M. Ö., M.Y'nin yere yığılmasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyarak bölgeye giden vatandaşlar M.Y. yaralı halde görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan M. Ö., Çağış mevkiinden uzaklaşmaya çalışırken Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemleri ve tahkikatın yürütülmesi amacıyla Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. M. Y.'nin tedavisine başlanırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Buldan, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Buldan'da incir bahçesinde tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:48
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen’den açıklama geldi
Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi
13:36
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:39:27. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da incir bahçesinde tüfekli kavgada 1 kişi ağır yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement