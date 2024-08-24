Denizli Çivril'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Denizli Çivril\'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce araca sonra ise direğe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

24.08.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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Denizli'nin Çivril ilçesinde seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce araca sonra ise direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesi Demokrasi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki araca çarptı sonrasında ise direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril İtfaiye ekipleri tarafından araçta mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalelileri olay yerinde yapılan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana gelirken hastaneye kaldırılan 3 kişinin ise hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Çivril'de Kaza: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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