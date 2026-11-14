Denizli Çivril'de palet taşıyan tır kavşakta şarampole devrildi, sürücü yara almadı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de palet taşıyan tır kavşakta şarampole devrildi, sürücü yara almadı

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Denizli Çivril\'de palet taşıyan tır kavşakta şarampole devrildi, sürücü yara almadı
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Denizli Çivril\'de palet taşıyan tır kavşakta şarampole devrildi, sürücü yara almadı
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Denizli Çivril'de Çivril-Denizli karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı'nda palet yüklü bir tır, virajı alamayınca şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki paletler çevreye dağıldı ve kaza yerinde maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında palet yüklü tır şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan paletler çevreye savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çivril-Denizli karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.E. yönetimindeki 64 ABY 769 plakalı palet yüklü tır, Çivril'den Denizli yönüne seyir halindeyken kavşaktaki virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırda yüklü bulunan çok sayıda palet çevreye dağıldı. Paletlerin bir kısmı şarampole savrulurken, kaza yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. tır sürücüsü U.E.'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen tırın kaldırılması ve çevreye savrulan paletlerin toplanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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