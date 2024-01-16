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Denizli'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
16.01.2024 - 18:52,  Güncelleme: 18:53
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçe merkezinden İnceler Mahallesi istikametine gitmekte olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ali Eren Ö.'nün kullandığı 20 AUU 61 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıktı. Çocuk sürücünün kontrolünü sağlayamadığı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi.

Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracı kullanan Ali Eren Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yanında bulunan yaralı arkadaşını ise yapılan ilk müdahaleni ardından hastaneye sevk etti. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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