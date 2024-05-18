Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Denizli\'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Denizli'de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

18.05.2024 17:56
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Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 2023 yılından itibaren meydana gelen 5 farklı ikamet hırsızlığında toplamda 9 bin 2000 TL para, altın ve kurusıkı tabanca çalan ve 2 ayrı konut dokunulmazlığı ihlali suçunun faili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 5 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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