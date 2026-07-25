Denizli'de 53 Yıl Hapis Cezalı İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de 53 Yıl Hapis Cezalı İki Şüpheli Yakalandı

Denizli\'de 53 Yıl Hapis Cezalı İki Şüpheli Yakalandı
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JASAT timleri, 53 yıl hapis cezası olan iki firariyi Denizli'de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Denizli'de farklı suçlardan toplamda 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timleri farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT timleri Pamukkale ilçesinde saklandığını tespit ettiği 16 farklı suçtan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç.'nin adresine operasyon düzenledi. JASAT timleri kapıyı çalarak firari şahsa teslim olma çağrısında bulundu. M.Ç.'nin çağrılara tepkisiz kalması üzerine bölgeye jandarma komandolar sevk edilerek geniş güvenlik tedbiri alındı. 5 saat süren ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine kapı çilingir yardımıyla açılarak jandarma komandolar içeriye girdi. Firari M.Ç., kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca kasten yaralama suçundan aranması bulunan ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D.'nin ise Honaz ilçesinde olduğu belirlendi. JASAT timleri firari M.E.D.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek şahsı yakaladı. 2 firari şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 53 Yıl Hapis Cezalı İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 53 Yıl Hapis Cezalı İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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