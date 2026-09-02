Denizli\'de 6 Mahallede Yapılan Trafik Denetimlerinde 24 Sürücüye 950 Bin Lira Ceza Kesildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerimde 24 şüpheliye 950 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Fatih, Karşıyaka, Gerzele, Sümer, Kınıklı ve Bereketler mahallelerinde; abartı egzoz, alkollü araç kullanımı, drift ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren diğer ihlallerin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

6 mahallede belirlenen 8 farklı noktada gerçekleştirilen denetimler neticesinde 24 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 950 bin 511 TL trafik idari para cezası uygulandı. 2 sürücüye drift yapmak ve beraberinde tespit edilen diğer trafik ihlallerinden işlem yapılan denetimlerde, sürücülerden birinin sürücü belgesine 120 gün süreyle el konularak aracı 120 gün, diğer sürücünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konularak aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Denetimler sonucu 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 araca mevzuata aykırı modifiye nedeniyle, 1 araca abartı egzoz nedeniyle, 6 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılırken, 1 araç diğer trafik ihlalleri kapsamında trafikten men edildi.