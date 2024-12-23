Denizli'de Adli Tıp ve Etik Sempozyumu - Son Dakika
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Denizli'de Adli Tıp ve Etik Sempozyumu

Denizli\'de Adli Tıp ve Etik Sempozyumu

Denizli'de düzenlenen sempozyumda öğrenciler adli delil toplama ve korunma süreçlerini öğrendi.

23.12.2024 09:40
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen "Adli Tıp ve Etik" sempozyumunda, adli olaylarda delil toplama ve korunma süreçlerinin önemi uzmanlar tarafından öğrencilere aktarıldı.

Denizli'de Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen "Adli Tıp ve Etik" başlıklı sempozyumda önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine yönelik bir sunum yaptı. "Adli Tıp Açısından Olay Yeri İnceleme Çalışmaları ve Önemi" başlıklı eğitimde, adli olaylarda delil toplama, korunma ve inceleme süreçlerinin önemi detaylı olarak ele alındı.

Tıp fakültesinden 250 öğrencinin katıldığı eğitimde, olay yeri inceleme teknikleri, delil güvenliği, adli tıbbın hukuki süreçlerdeki rolü ve etik kurallar üzerinde duruldu. Etkinlik sonunda katılımcılar, adli tıp ve olay yeri inceleme süreçlerine dair bilgi sahibi oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Adli Tıp ve Etik Sempozyumu - Son Dakika

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