Denizli\'de alevlerin sardığı ahır küle döndü

Denizli'nin Tavas ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların iş makineleriyle yürüttüğü yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesine bağlı Horasanlı Mahallesi'nde Ali Kozluca'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da iş makineleriyle çalışmalara destek verdi. Ekiplerin ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çıkış sebebine ilişkin inceleme yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ