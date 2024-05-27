Denizli'de Alışverişten Dönen Karı Kocaya Oğulları Tarafından Kurulan Pusunun Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Alışverişten Dönen Karı Kocaya Oğulları Tarafından Kurulan Pusunun Detayları Ortaya Çıktı

Denizli\'de Alışverişten Dönen Karı Kocaya Oğulları Tarafından Kurulan Pusunun Detayları Ortaya Çıktı

Denizli'nin Güney ilçesinde alışverişten dönen bir çift, oğulları tarafından kurulan pusunun hedefi oldu. Annenin öldüğü saldırı sonrası hastanede entübe edilen baba, av tüfeğinin ikinci kez doldurulamaması sayesinde hayatta kaldı. Olay sonrası oğlunu arayarak yardım istedi.

27.05.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Güney ilçesinde alışverişten dönen karı kocaya, oğulları tarafından kurulan pusunun detayları dehşete düşürdü. Annenin öldüğü saldırı sonrası hastanede entübe edile edilen babanın, kartuş sıkışmasından dolayı av tüfeğinin ikinci kez doldurulamaması sayesinde hayatta kaldığı ve olay sonrası ilk olarak oğlunu arayarak yardım istediği öğrenildi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek üzereyken oğulları tarafından kurulan pusunun detayları ortaya çıktı. Sepetli motosikletleriyle seyir halinde olan çifte av tüfeğiyle 1 el ateş edilmesi sonucu, motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşunun iç organlarını parçaladığı Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına aldı.

Olay sonrası cinayet ihbarını yapan çiftin 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı, çelişkili ifadeler verse de suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İfadesinde "Babam, bana eziyet edip dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini öldürmek isteyen oğlundan yardım istedi

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kendisine şiddet uyguladıklarını iddia ettiği anne babasına pusu kuran ve ihbarda bulunarak suçunu örtbas etmeye çalışan Hakan Akdağlı'nın hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığı ancak açılan ilk ateş sonrası boş kartuşun namluda sıkışması sonucu tüfeği ikinci kez dolduramadığı öğrenildi. Bu sayede hayatta kalan babanın ilk olarak kendisini öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istediği ortaya çıktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Alışveriş, Denizli, Güney, Baba, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Alışverişten Dönen Karı Kocaya Oğulları Tarafından Kurulan Pusunun Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 12:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Alışverişten Dönen Karı Kocaya Oğulları Tarafından Kurulan Pusunun Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement