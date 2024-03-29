Denizli\'de alkollü sürücüden hatalı sollama: Motokurye ölüme terk edildi

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Denizli'de alkollü olduğu ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen kadın sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği motokurye kurtarılmadı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin camını kıran kuryenin param parça olan motosikleti ise çevreye saçıldı.

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kınıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, saat 01.00 sıralarında gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen Nevin G.'nin kullandığı 34 CNM 885 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç, ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Moto kurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaya olarak kaçtı

Ekmek parası için çalışan motokurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan ve kaza anında alkollü olduğu öne sürülen kadın sürücü Nevin G., çarpışmanın ardından aracını terk ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Araçta telefon ve ruhsat bulundu. Sürücü, ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu yakalanarak, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Aziz Soysaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ