Denizli\'de Alkollü Koca Eşine Ateş Açtı, Kadın Tutuklama Sonrası Boşanma Davası Açtı

Denizli'de telefonda tartıştığı eşinin bulunduğu eve giden alkollü koca, eşinin kapıyı açmaması üzerine tüfekle ateş açtı. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın, tutuklama haberinin ardından boşanma davası açtı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yıllık evli olan Sinem ve Süleyman Ü. çifti, İzmir'e gitme kararı aldı. Gezmek maksadıyla İzmir'e gidecek olan çift, iki çocuklarını da ailelerine bırakmak istedi. Annesinin evinde giden Sinem Ü., çocuklarını uyuttuktan sonra eşini arayarak evden ayrılacaktı. O sırada kendisini telefonla arayan eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra ise Süleyman Ü., 20 PV 341 plakalı motosikletiyle tartıştığı eşinin annesinin evine geldi. Burada eşiyle tartışmayı sürdüren şahıs, çaldığı kapının açılmamasına öfkelendi. Yanında bulunan tüfekle kapıya defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.
Eşinden şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı, ardından boşanma davası açtı
Polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi olan Sinem Ü. ise can güvenliğinden endişe duyarak uzaklaştırma kararı aldırttı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Süleyman Ü. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü. ise tutuklandı. Eşinin yakalanmasının ardından Sinem Ü.'nün avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı öğrenildi. Ayrıca Süleyman Ü.'nün yaralama, tehdit, hırsızlık gibi suçlardan 30 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
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