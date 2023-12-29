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Denizli'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı, Bir Şüpheli Çekmeceden Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı, Bir Şüpheli Çekmeceden Çıktı

Denizli'de farklı suçlardan toplamda 102 yıl 18 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sırasında bir şüpheli, çekmeceden çıkarak polis memurlarını şaşırttı. Tutuklanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Denizli\'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı, Bir Şüpheli Çekmeceden Çıktı
29.12.2023 - 15:07,
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Denizli'de farklı suçlardan toplamda 102 yıl 18 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin çekmeceden çıkması polis memurlarını hayrete düşürdü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık ve tutuklu hükümlünün kaçması suçlarından 31 yıl 9 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, yağma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, hırsızlık suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 6 şüpheli yakalandı.

Aranan şüpheli dolap çekmecesinden çıktı

Aranan şahısların saklandığı adreslere operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, arama yaptıkları bir dairede karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Şüpheli dolap çekmesinde yakalandı. Aranan şahıs dolap çekmecesinden çıkarak, polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı, Bir Şüpheli Çekmeceden Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Aranan 6 Şahıs Yakalandı, Bir Şüpheli Çekmeceden Çıktı - Son Dakika
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