Denizli'de Baba ve Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Baba ve Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı, Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde baba ve oğlu, kimliği belirsiz iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralandı. Polis ekipleri saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

19.06.2024 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de baba ve oğlu sokak ortasında kimliği belirsiz iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki gencin öldüğü olayda baba ise ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), cadde üzerinde ilerledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan baba Emrah Görmez'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'i Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez'in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Baba, Saldırı, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Baba ve Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 01:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Baba ve Oğlu Silahlı Saldırıya Uğradı, Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement