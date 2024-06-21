Denizli'de Baba ve Oğlunun Öldürüldüğü Olayda Yardım Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Baba ve Oğlunun Öldürüldüğü Olayda Yardım Eden Şahıs Tutuklandı

Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet zanlısına yardım ettiği tespit edilen bir şahıs tutuklandı. Şüpheli M.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

21.06.2024 09:56
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Denizli'de baba ve oğlunun öldürüldüğü olayda cinayet zanlısına yardım ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı. Failin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16) bayramlaşma ziyaretinden döndükleri esnada aralarında husumet bulunan M.K., aracıyla yanında bulunan arkadaşı İzzet D. ile baba oğlun yanına yaklaştı. M.K., baba Emrah Görmez'in üzerine tabanca ile ateş açtı. Baba Görmez'in yanında bulunan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in, kendisini babasının önüne siper ettiği öğrenildi. Olayda baba ve oğlu ağır yaralanırken, şüpheli M.K. ile arkadaşı İzzet D., olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, babanın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti. Olayda cinayet zanlısı M.K.'ye yardım eden İzzet D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli M.K.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Baba ve Oğlunun Öldürüldüğü Olayda Yardım Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Baba ve Oğlunun Öldürüldüğü Olayda Yardım Eden Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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