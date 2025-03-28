Denizli\'de Bayram İçin Güvenlik Önlemleri

Denizli (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayram nedeniyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca alınacak tedbirleri açıkladı. Vali Coşkun Ramazan Bayramında halkın güvenliği için alınacak tedbirler sonucunda 6 bin 626 personel mesai yapacağını duyurdu.

Ramazan Bayramında vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için alınacak tedbirleri açıklayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 sabit, 130 şok uygulama noktasında 2282 personel, 497 trafik personeli, 109 trafik aracı, 148 diğer ekip aracı, 41 motosiklet ve 2 drone olacağı belirtilirken, Denizli İl Jandarma Komutanlığımız tarafından ise Asayiş olarak, 696 tim/unsur, 698 uygulama noktasında 2744 personel, 727 araç ve 8 drone, Trafik olarak, 445 tim, 1103 personel, 427 araç, 36 hava aracı (drone, cyrokopter vs.) ile tedbirler alınacaktır" dedi.

Aynı zamanda bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Coşkun, "Bütün vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diler, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına hassasiyetle uymaları gerektiğini hatırlatırım. Bu vesileyle Aziz Milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlık ve esenlikler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ