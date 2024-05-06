Denizli'de Bin 152 Parça Tarihi Eser Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Bin 152 Parça Tarihi Eser Yakalandı

Denizli\'de Bin 152 Parça Tarihi Eser Yakalandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 152 parça tarihi eserle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

06.05.2024 12:02  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 152 parça tarihi eserle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda Beyağaç ilçesinde ikamet eden bir kişinin elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu yönünde bilgi edinildi. Jandarma ekiplerinin şüphelinin Beyağaç ilçesindeki adresine icra ettiği operasyonda tarihi eser niteliğinde Helenistik döneme ait bin 080 adet bronz sikke, 10 adet bronz yüzük, 6 adet kolye ucu, 3 adet ok ucu ve 53 adet tarihi obje olmak üzere toplam bin 152 parça tarihi eser ele geçirildi. Adresinde 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dedektör de bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyona ele geçirilen malzemelere el konulurken, tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Beyağaç, Denizli, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Bin 152 Parça Tarihi Eser Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Yasin Cengiz’in Kazancı Ortaya Çıktı: Sahne Başına 100 Bin Dolar Yasin Cengiz'in Kazancı Ortaya Çıktı: Sahne Başına 100 Bin Dolar
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Bin 152 Parça Tarihi Eser Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement