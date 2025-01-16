Cinayet işlemek için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı - Son Dakika
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Cinayet işlemek için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı

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Denizli'de 63 yaşındaki adamın pencereden açılan ateş sonucu ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Adamın katili, 8 yıl önce darbedip yaraladığı çiftin çocukları çıktı. Bu süre boyunca cinayet planı yapan zanlı, silah temin edip atış yaparak kendini eğitti. JASAT, 180 saatlik görüntü dökümünde 3 saniye kameraya takılan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

16.01.2025 14:40  Güncelleme: 15:02
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran bir planlı cinayet yaşandı. Kocadere Mahallesi'nde önceki gün sabah işe gitmek için uyanan E.R, yan odada uyuyan kocasını ölü olarak buldu. Sandalyede uyuyakalan 63 yaşındaki Hasan Öztürk'ün pencereden açılan ateş sonucu sol eli ve yüzünden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

180 SAATLİK GÖRÜNTÜNÜN 3 SANİYESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 5 yıl önce evlendiği eşi E.Ö ile mahalle sakinlerinden 10 kişinin ifadesine başvurdu. ,Ekipler, mahallede bulunan 18 kamerayı saniye saniye izledi. Sözlü ifadeleri alınan mahalle sakinlerinin bir kısmı ifade vermek üzere ikinci kez jandarma karakoluna götürüldü. 180 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, bir kameraya takılan 3 saniyelik bir görüntüden yola çıkarak bir isim üzerinde yoğunlaştı.

Cinayet işlemek için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı

CİNAYETİ İŞLEMEK İÇİN 8 YIL KENDİNİ EĞİTMİŞ

İncelenen kamera görüntülerine 3 saniyelik görüntüsü yansıyan Veli Tugay S. (24), tüm şüpheleri üzerine çekti. JASAT timleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Veli Tugay S, cinayeti itiraf etti. 2016 yılında maktul Hasan Öztürk'ün babası ve annesiyle tartışma yaşadığını, bu sırada babasını ayağından vurduğunu, annesini ise darp ettiği gerekçesiyle kin beslediğini beyan etti. 8 yıl boyunda atış yaparak kendisini eğittiğini söyleyen şüpheli, cinayetten önce ise bölgede keşif yaptığını kameralara yakalanmamak için bahçe yollarından ve ara sokaklardan ilerlediğini aktardı. Cinayetin ardından bir tedbir daha alan zanlı, cinayet günü kullandığı kar maskesi, tüfek ve kıyafetleri de arkadaşının evine sakladığını ifade etti.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüpheli Veli Tugay S. ve silahları sakladığı arkadaşının ikametinde yapılan aramalarda, cinayette kullanılan av tüfeğinin yanı sıra 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet fişek, 3 adet tabancalara ait şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 257 adet tüfeklere ait fişek ele geçirildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Veli Tugay S., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Veli Tugay S, adliyeye sevki sırasında basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Şüpheli Veli Tugay S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, farklı odada uyuduğunu ve olay esnasında silah sesini duymadığı iddiasıyla şüpheleri üzerine çeken maktul Hasan Öztürk'ün eşi E.Ö. ile katil zanlısının silahları sakladığı arkadaşı jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cinayet işlemek için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayet işlemek için 8 yıl kendini eğitti, 3 saniyelik görüntüyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben de olsam kin tutardım. Kolay sindirilcek bi durum değil. 8 15 Yanıtla
  • Murat:
    mal 8 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    iyi yapmış 3 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    8 Yıl boyunca pilan yap iki dakikada yakalan . vay senin yaptığın plana eğitime .. 1 0 Yanıtla
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