Denizli'de Dokuma Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Dokuma Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli\'de Dokuma Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın neticesinde ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 17:49
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Denizli'de dokuma atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi Küme Evleri mevkiinde faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dokuma atölyesinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Panodan başlayarak atölyeye dağılan duman ve alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, işçiler ise alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangının atölyenin yanında bulunan orman sahasına sıçrama ihtimaline karşı orman ekipleri de bölgeye intikal ederken, ekipler yoğun uğraş verdi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Atölyede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangın neticesinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucunda atölyenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Dokuma Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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