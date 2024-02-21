Denizli'de Evde Çıkan Yangın Apartmana Sıçradı - Son Dakika
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Denizli'de Evde Çıkan Yangın Apartmana Sıçradı

Denizli\'de Evde Çıkan Yangın Apartmana Sıçradı

Denizli'de evde çıkan yangın, apartmanın dışına sıçraması sonucunda korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

21.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:41
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de evde çıkan yangın, apartmanın dışına sıçraması sonucunda korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evin mutfak bölümünden sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Kısa sürede yangın, evin bahçesinde bulunan eski araba lastiklerine sıçradı. Alevler hızla yayılarak evde maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık şubesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev sahipleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangınla ilgili araştırma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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