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Denizli'de EYT İşlemlerinde Mağdurları Kandıran SGK Uzmanı Ortadan Kayboldu - Son Dakika
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Denizli'de EYT İşlemlerinde Mağdurları Kandıran SGK Uzmanı Ortadan Kayboldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak isteyenlere kolaylık sağlama vaadiyle kandırdığı iddia edilen SGK uzmanı E.A., topladığı 10 milyon lira ile ortadan kayboldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında inceleme başlatıldı ve E.A.'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Denizli\'de EYT İşlemlerinde Mağdurları Kandıran SGK Uzmanı Ortadan Kayboldu
05.01.2024 - 09:59,
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle kandırdığı mağdurlardan 10 milyon lira toplandığı iddia edilen SGK uzmanı ortadan kayboldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A., Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olmayı hayal edenlere, işlemlerinde kolaylık sağlamayı vaat etti. Memurun bu vaadi, emeklilik için başvuru yapmaya hazırlananlar arasında kısa sürede yayıldı. EYT'den emekli olacaklara kolaylık sağlayacağı beyaz eden SGK uzmanı E.A., piyasadan topladığı yaklaşık 10 milyon TL ile ortadan kayboldu.

Kolay emeklilik sözü veren E.A.'nın ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında bugün müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. 10 milyon lirayla ortadan kaybolduğu ileri sürülen E.A.'nın bulunması için de çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli, EYT, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de EYT İşlemlerinde Mağdurları Kandıran SGK Uzmanı Ortadan Kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de EYT İşlemlerinde Mağdurları Kandıran SGK Uzmanı Ortadan Kayboldu - Son Dakika
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