Masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 mağdur kadın kurtarıldı
Denizli'de fuhuş yapılan 4 masaj salonu mühürlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı
DENİZLİ - Denizli'de fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 mağdur kadını kurtarılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adı geçen masaj salonlarını takibe alan polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken, masaj salonları ise mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 13 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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