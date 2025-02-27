Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 13 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 13 Kadın Kurtarıldı

Denizli'de yapılan operasyonda fuhşa zorlanan 13 kadın kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masaj salonlarında fuhşa zorlanan 13 mağdur kadın kurtarıldı

Denizli'de fuhuş yapılan 4 masaj salonu mühürlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'de fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16 mağdur kadını kurtarılırken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda adı geçen masaj salonlarını takibe alan polis ekipleri 4 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken, masaj salonları ise mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçunda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Denizli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 13 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Fuhuş Operasyonu: 13 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.