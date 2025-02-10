Denizli\'de Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Kurtarıldı

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Denizli'de polis ekiplerinin fuhuş yapıldığı iddia edilen apartlara düzenlediği operasyonlarda yabancı uyruklu 6 kadın kurtarılarak sınır dışı edildi. Yer temin ederek, yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinde, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini ve fuhuş amaçlı insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda daha önceden belirlenen apartlara eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda zorla yaptırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların, ülkelerinden Türkiye'ye iş bulma ve para kazanma vaadiyle kandırarak getirdikleri ve fuhuşa zorlandıkları ileri sürüldü. Fuhuştan kurtarılan yabancı uyruklu kadınlar, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini ve fuhuş amaçlı insan ticareti suçlarından yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ