Denizli\'de Genç Firmaya Sahip Genç Adam Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Denizli'de işletmelere sosyal medya reklam danışmanlığı hizmeti veren genç firma sahibi motosiklet ile yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ceyhun Aydoğan (32), motosikleti ile seyir halindeyken, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ceyhun Aydoğan yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyhun Aydoğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ceyhun Aydoğan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ceyhun Aydoğan'ın işletmelere sosyal medya danışmanlığı hizmeti veren bir firmanın sahibi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ