Denizli'de Genç Kızlara Elektrikli Bisikletle Taciz

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde cadde üzerinde yürüyen 2 genç kız çocuğuna elektrikli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz etti. Yakalanan şahıs gerekli adli işlemler sonucunda tutuklandı.

Olay, 22 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gece cadde üzerinde yürüyüşe çıkan 2 genç kız çocuğuna elektrkli bisiklet ile yaklaşıp elle taciz eden 38 yaşındaki işsiz sahız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli İl Emniyet birimleri yapılan aramalarda bulunan 1 şüpheli şahıs (38) yakalandı. Yakalanan şahısın "Cinsel Saldırı" suçundan gözaltına alınan şahıs, gerekli adli işlemler sonucunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ