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Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda 190 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda 190 karton kaçak sigara ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir tırda yapılan aramalarda, tırın farklı noktalarına gizlenmiş 190 karton kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Denizli\'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda 190 karton kaçak sigara ele geçirildi
30.12.2023 - 13:18,
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Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda durdurduğu tırda yaptığı aramalarda aracın farklı noktalarına gizlenmiş 190 karton kaçak sigara ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını sürdürüyor. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Şahin Pençesi 2 operasyonunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalar ise hayrete düşürdü. Tırın kapı döşemesinin içinde ve altında sabitlenmiş varil içerisinde onlarca karton kaçak sigara yakalandı. Tırın farklı noktalarına gizlenmiş 190 karton kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, JASAT, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda 190 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de JASAT Şahin Pençesi 2 operasyonunda 190 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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