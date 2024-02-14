Denizli'de kaçak yollarla silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı - Son Dakika
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Denizli'de kaçak yollarla silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı

Denizli\'de kaçak yollarla silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak yollarla silah bulundurduğu tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet av tüfeği dürbünü, 4 kutu barut, 73 adet irca yayı, 1 adet silah bakım kiti ve 5 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

14.02.2024 12:07
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Denizli'de kaçak yollarla elinde silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı. Jandarmanın düzenlendiği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak yollarla silah bulundurduğu tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 223 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet av tüfeği dürbünü, 4 kutu barut, 73 adet irca yayı, 1 adet silah bakım kiti ve 5 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kaçak yollarla silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kaçak yollarla silah bulunduran şahsın evinden mini cephane çıktı - Son Dakika
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