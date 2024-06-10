Denizli'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir otomobil şarampole devrilirken, 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 14:20
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Denizli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. otomobillerden birinin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Ulaba idaresindeki özel bir sürücü kursuna ait otomobil ile seyir halindeyken karşı şeritten ilerleyen sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kazada karşı şeritten gelen otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. kazada İbrahim Ulaba ağır yaralanırken, diğer araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Ulaba, doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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