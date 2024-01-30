 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de kafede bıçaklı saldırı: Genç yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kafede bıçaklı saldırı: Genç yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede oturan genç, husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli\'de kafede bıçaklı saldırı: Genç yaralandı
30.01.2024 - 16:46,
Abone Ol

Denizli'de kafede arkadaşlarıyla oturduğu esnada husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ö., U.A.'nın bir kafede oturduğunu fark ederek yanına gitti. Yanında bulunan bıçakla bir anda U.A.'ya saldıran M.Ö., ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, U.A.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği ve eşkali tespit edilen M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı. Elinden yaralanan ve hastaneye götürülen U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki şahsın da 18 yaşından küçük oldukları belirtilirken M.Ö. ile U.A.'nın aralarında öncesine dayanan husumet olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Denizli, Saldırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kafede bıçaklı saldırı: Genç yaralandı - Son Dakika


17:54
Ak Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu Ak Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu
17:52
Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler
17:32
Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27
Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18
TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

Son Dakika
17:54 Ak Partili Alpay Özalan Can Atalay kararına tepki gösterenlere engel oldu
17:52 Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü, Siyasilerden Tepkiler
17:32 Can Atalay kararına tepki gösteren bazı vekiller Meclis kürsüsüne Anayasa kitapçığı fırlattı
17:27 Can Atalay kararı okundu, vekillerin kürsüye yürümesiyle Meclis karıştı
17:18 TİP milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Meclis'te tansiyon çok yüksek
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 18:07:55. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de kafede bıçaklı saldırı: Genç yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement