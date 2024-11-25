Denizli'de Kamyon Altında Kıl Payı Kurtuluş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Kamyon Altında Kıl Payı Kurtuluş

Denizli\'de Kamyon Altında Kıl Payı Kurtuluş

5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., yola aniden indi ve kamyonun altında ezilmekten arkadaşları tarafından kurtarıldı.

25.11.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de okul çıkışı arkadaşlarıyla kaldırımda yürürken biranda yola inen 5. sınıf öğrencisi, kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çarpmanın ardından kamyonun altına düşen öğrencinin, arkadaşları tarafından çekilip ezilmekten kurtarıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; okul çıkışı eve giderken arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., arkadaşlarıyla sohbet edip ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu yola indi. Yola indiği anda seyir halindeki kamyonun çarpmasıyla dengesini kaybedip yere düşen 10 yaşındaki çocuk, kamyonun altında ezilmek üzereyken arkadaşlarının çekilip son anda kaldırıma çıkartıldı.

Kamyonun arka tekerleklerinin altında ezilmek üzereyken kurtarılan B.E.Ö., ilk anda göğsüne aldığı darbeyle yaralandı. Arkadaşı ve çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu B.E.Ö.'nün vücudunda sıyrıklar ve kaburgasında kırık oluştuğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edilirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

10 yaşındaki B.E.Ö.'nün ölümden kıl payı kurtulduğu kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun dikkatsizliği sonucu kaldırımda yürürken bir anda yola indiği, kamyonun çarpması sonucu yere düştüğü ve daha sonrasında yuvarlanan çocuğunun ezilmek üzereyken arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kamyon Altında Kıl Payı Kurtuluş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
21:13 Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Kamyon Altında Kıl Payı Kurtuluş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.