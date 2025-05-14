Denizli\'de Kenevir Ekinine Gözaltı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesine sebze yetiştirir gibi kenevir fideleri diken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı ekim yaptığı iddia edilen Y.A. isimli şüpheli takibe alındı. Alınan arama kararına istinaden Y.A.'nın Çaybaşı Mahallesi'ndeki ikametinde ve çevresinde yapılan aramalarda, toprağa yeni dikilmiş 80 kök Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken, bahçesine sebze yetiştirir gibi uyuşturucu yapımında kullanılan bitkinin dikimini yapan şüpheli Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ