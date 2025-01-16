Denizli'de Korkunç Gerçek: Bebek Gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Korkunç Gerçek: Bebek Gömüldü

Aksak gebelik kontrolü sonrası, 7 aylık ölü doğan bebeğin gömüldüğü itiraf edildi. Şüpheliler gözaltında.

16.01.2025 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kan donduran olay: Aksatılan gebe kontrolü bebeğin gömüldüğünü ortaya çıkardı

7 aylık iken bebeğin ölü doğduğunu ileri süren sevgililer, gömdüklerini itiraf etti

DENİZLİ - Denizli'de gebe takibini aksatan anne hakkında başlatılan soruşturma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğin 7 aylık iken evde ölü doğduğunu iddia eden ve cenini gömdükleri yerini itiraf eden sevgililer gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü.'nün(36), sevgili olduğu Ö.T.(37), ile yaşadığı ilişki sonucunda hamile kaldı. Aile sağlığı merkezi çalışanları, anne adayı Z.Ü.'nün gebelik kontrollerini aksatması üzerine kadına ulaşmaya çalıştı. Telefonla defalarca aranan kadının kontrollere gelmemesi ve her hangi bir doğum kaydının yapılmaması üzerine bebeğe zarar gelebileceğinden endişe eden Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında bildirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri anne Z.Ü. ve baba Ö.T.'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde çocuğu gömdüğünü itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli çapraz sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucunda Ö.T., ifadesinde çocuğun 7 aylık iken ölü doğduğunu, kendisin de 65 gün önce bebeği gömdüğünü itiraf etti. Ö.T.'nin sevgilisi Z.Ü.'nün bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, 7 aylık iken ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek, "Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" demesi üzerine cenini Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde sık kullanılmayan çevre yolunun kenarında gömdüğünü ifade etti.

Bebeğin cenazesi bulunamadı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.T.'nin yer göstermesine göre kazı çalışmalarına başladı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalarda da herhangi bir emareye ulaşılamadı. Gömülen ceninin hayvanlar tarafından çıkarılarak götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Ö.T. ve Z.Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, anne Z.Ü.'nün susma hakkının kullandığı kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Korkunç Gerçek: Bebek Gömüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 04:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Korkunç Gerçek: Bebek Gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.