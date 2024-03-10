Denizli\'de Market Baskını Davası Görülmeye Başlandı

Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürüldüğü market baskını olayının davası görülmeye başlandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf S. ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan S. hazır bulundu. Sanık Buse K. ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Buse K., olayı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu için tam hatırlamadığını ifade ederek, kavganın çıkış nedeninin kendisi olmadığını, sanık Yusuf S.'yi durdurmaya çalıştığını söyledi.
Tutuklu sanık Muhammet S. ise, Hasan S.'nin kendilerine tahrik edici mesajlar attığını ve olay anında kendilerine ağır küfürler ettiği için kavganın çıktığını ileri sürdü. Yusuf S. de kuzeni Hasan S. ile arasında küfürleşmelerden dolayı tartışma çıktığını, bu sırada yere düşen tüfeği Hasan'ın alarak ateşlemek istediğini ifade etti. Tüfeğin boş olması sebebiyle patlamadığını dile getiren Yusuf S., diğer arkadaşları kuzenine saldırmak isteyince onun da markete kaçtığını, düşen silahı bu kez kendisinin aldığını ve market içinde iki el ateşlediğini dile getirdi.
Tutuklu yargılanan sanıklar, olayın market sahibini öldürme kastıyla yaşanmadığını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.
"Acımızı dindirmeyecek olsa da karar yüreklerimize su serpmiştir"
Olayda öldürülen Merve Acar'ın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, görülen duruşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada sanıkların savunmalarının alındığını ifade ederek, "Tanıklar dinlenmiş olup, kararın verileceği bir sonraki duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine bırakılmıştır. Kadına karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu olan toplam 7 sanığın yedisinin de tahliye talepleri reddedilmiş ve hepsinin de tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmiştir. Acımızı dindirmeyecek olsa da verilen bu karar, yüreklerimize bir nebze de olsa su serpmiştir. Adaletin verilecek nihai kararla tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda arkadaşlarıyla markete gelen Yusuf S., pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Merve Acar (28) ile kuzeni Hasan S.'ye yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar burada hayatını kaybetmişti. Markete sığınan kuzenini öldürmek amacıyla pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Acar'ın ölümüne sebep olan Yusuf S., kuzeni Hasan S. ile 6 arkadaşı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Market Baskını Davası Görülmeye Başlandı - Son Dakika
Kayseri'de geçen yıl trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların planlı bir şekilde Arslantürk'ü kaçırıp öldürdükleri ve olaya trafik kazası süsü verdikleri belirtildi.
Tekirdağ'da yapılan kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü, makaronlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü. Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi. Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir depo ve bir ikamette yapılan aramada bin 876 adet sentetik ecza hap, para ve silah ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.
Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Temsili nikah memurluğu yapanların ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor. İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı.
Galler'de bir üniversite hastanesinin morgunda yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2020 yılında morga gelen bir aileye yanlış bir kişinin cansız bedeninin teslim edildiği ve ailenin bu durumun farkına varamayıp hiç tanımadıkları biri için cenaze töreni düzenledikleri tespit edildi.
Tuzla'da bir güzellik merkezinde çalışan estetisyen Yasemin Er, işyeri sahibi Abdulselam G. tarafından darp edildiğini iddia etti. Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olan Abdulselam G.'nin Er'i darbettiği ve çene kemiğini kırdığı belirtildi. Vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede hem fiziksel hem de psikolojik tedavi altına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kadının 1 ay önce evlendiği ve eşinin iş yerine giderken kaza olduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çatıda tamirat yapan iki işçi, dengelerini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer işçinin ise tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
Karaman'da üniversite öğrencisi Mücahit Süer, doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araç çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Süer, yaşadıklarına gülerek, 'Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?