Denizli'de bir marangoz atölyesinde kaynak sırasında sıçrayan kaynak kıvılcımları yan taraftaki mobilya atölyesinde yangına neden oldu. Atölyeyi saran ve yoğun duman oluşan yangın nedeniyle 1 kişi dumanlardan etkilendi.

Yangın Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde yapılan kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar yan tarafında bulunan mobilya atölyesine düşmesi sonucu yangın çıktı. Mobilya atölyesinde bulunan süngerlerin bir anda tutuşması üzerine alevler tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kentin pek çok noktasından görülürken, dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.