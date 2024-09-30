Denizli'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Denizli\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Denizli'de kaza sonrası bekleyen araca çarpan motosiklet, bir gencin ölümüne sebep oldu.

30.09.2024 07:20
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Denizli'de karıştığı kaza sonrası yolda bekleyen otomobile motosiklet çarptı. Motosiklette bulunan iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 54 HH 572 plakalı otomobil ile 20 AOH 841 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kaza yapan araçlardan 54 HH 572 plakalı otomobil hareket kabiliyetinin olmaması nedeniyle yol ortasında kaldı. Reflektör ile önlem alan sürücü çekicinin gelmesini beklediği esnada 20 ATL 927 plakalı motosiklet, kaza yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kale (27) ve Fatih Sezer otomobilin içerisine savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı olan Fatih Sezer'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, Mehmet Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kale'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelediği öğrenildi. Bir süre tek şerit üzerinde trafik akışı sağlanan bulvarda kazalı araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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