Denizli'de Otobüs Faciası: 8 Ölü

Denizli- Aydın Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında yakınlarını kaybeden aileler Denizli Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin, DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasının ardından acılı ailelerin bekleyişi Denizli Adli Tıp Kurumu önünde sürüyor. İzmir-Antalya ekspres seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve ardından alev alması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada kaptan şoför Mustafa Fevzi Merdun ile yolculardan Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları Denizli'ye gelerek Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Kurum bahçesinde ve girişinde bekleyen ailelerin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının kesin olarak tamamlanabilmesi amacıyla yakınlarından DNA eşleştirmesinde kullanılmak üzere kan örnekleri alındı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, yapılacak olan DNA incelemelerin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. 125 metre bariyerleri altına alarak ilerleyen otobüsün ön kısmı parçalanırken, araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yangın çıktı. Yanana otobüsün geceyi aydınlatan alevleri yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi. - DENİZLİ