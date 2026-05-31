Denizli'de Otobüs Faciası: 8 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Otobüs Faciası: 8 Ölü

31.05.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Aydın Otoyolu'ndaki otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, aileler adli tıp önünde toplandı.

Denizli- Aydın Otoyolu'nda meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında yakınlarını kaybeden aileler Denizli Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin, DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasının ardından acılı ailelerin bekleyişi Denizli Adli Tıp Kurumu önünde sürüyor. İzmir-Antalya ekspres seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması ve ardından alev alması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada kaptan şoför Mustafa Fevzi Merdun ile yolculardan Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgızistan uyruklu Gültilay Bığa hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları Denizli'ye gelerek Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Kurum bahçesinde ve girişinde bekleyen ailelerin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının kesin olarak tamamlanabilmesi amacıyla yakınlarından DNA eşleştirmesinde kullanılmak üzere kan örnekleri alındı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, yapılacak olan DNA incelemelerin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. 125 metre bariyerleri altına alarak ilerleyen otobüsün ön kısmı parçalanırken, araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yangın çıktı. Yanana otobüsün geceyi aydınlatan alevleri yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adli Tıp, Denizli, Ulaşım, Aydın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Otobüs Faciası: 8 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor
İşte isim isim Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Kritik birimi kendisi yönetecek İşte isim isim Kılıçdaroğlu'nun A Takımı! Kritik birimi kendisi yönetecek
ABD ordusundan Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan tekneye saldırı: 3 ölü
Binlerce EYT’liyi ilgilendiriyor Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
15:48
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti
Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:29
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 16:32:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Denizli'de Otobüs Faciası: 8 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.