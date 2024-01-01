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Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yazılımcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yazılımcı hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaralanan genç yazılımcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan iki genç, hastaneye kaldırıldı ancak biri 2. gününde diğeri ise 9. gününde hayatını kaybetti. Genç yazılımcının cenazesinin yarın Çardak ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Denizli\'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yazılımcı hayatını kaybetti
01.01.2024 - 18:44,
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Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç yazılımcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

21 Aralık 2023 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve arkadaşı Muhammet Yahya Batılı'ya (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen ve kazada ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gence çarpıp olay yerinden kaçan sürücü ise 1 saat sonra yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan gençlerden Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş, kazanın 2. gününde hastanede hayatını kaybetti.

Demirbaş'ın acı haberinin ardından 9. günde ise Muhammet Yahya Batılı hayatını kaybetti. Genç yazılımcının yarın Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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