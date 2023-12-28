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Denizli'de Park Halindeki Kamyonla Çarpışan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Park Halindeki Kamyonla Çarpışan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti

Denizli'de park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde yolcu konumundaki Büşra Eryürek yaşamını yitirdi. Kazada olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kaza sonrası yapılan otopsinin ardından Büşra Eryürek'in cenazesi toprağa verildi.

Denizli\'de Park Halindeki Kamyonla Çarpışan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti
28.12.2023 - 17:47,
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Denizli'de park halindeki kamyona çarpan otomobilde yolcu konumundaki Büşra Eryürek (22) yaşamını yitirmişti. Kazada olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halinde bulunan 16 TR 950 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra Eryürek'e ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü B.S, ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kısa sürede yakalanırken, Eryürek'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Büşra Eryürek'in cenazesi bugün Çameli ilçesi Kocaova Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Büşra'yı ölüme terk eden otomobil sürücüsü B.S., sek edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Cinayet, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Park Halindeki Kamyonla Çarpışan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Park Halindeki Kamyonla Çarpışan Otomobilde Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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