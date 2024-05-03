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Denizli'de resmi ekip aracı ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Lise Caddesi'nde seyir halinde olan polis memuru H.G. idaresindeki resmi ekip aracı, Pamukkale ilçesine balı Kıbrıs Şehitler Caddesi'nden Çaybaşı Caddesi istikametine gitmekte olan O.O.'nun kullandığı otomobil ile Lise Kavşağı'nda çarpıştı. Gece yarısı trafik ışıklarının kontrollü geçişe döndüğü sırada meydana gelen kazada resmi ekip aracı ve sivil otomobilde maddi hasar meydana geldi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ