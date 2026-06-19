Denizli\'de şiddetli yağış trafiği felç etti

Denizli'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, taşkınlara neden oldu. Su birikintileri oluşan yollarda, trafik durma noktasına geldi.

Denizli kent merkezinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağışla birlikte görülen dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentin bazı bölgelerinde taşkınlar yaşandı. Yağmur suyu hatlarından taşan sular, cadde ve sokakları göle çevirdi. Biriken sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışa karşı hazırlık yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşkınların yaşandığı noktalara anında müdahale etti. Tıkanan yağmur giderlerini açan belediye ekipleri, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlemler aldı. - DENİZLİ