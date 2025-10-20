Denizli'de Şap Hastalığı Alarmı - Son Dakika
Denizli'de Şap Hastalığı Alarmı

20.10.2025 15:46
Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede karantina kararı alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine toplamda 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk izni veriliyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde şap hastalığı alarmı verildi. Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda hastalık tespit edilmesinin ardından Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı karantina kararı alındı. Karantina altına alınan mahalleler: Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş çıkışları tamamen durduruldu. Sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk, ilçe müdürlüğünden alınacak izinle gerçekleştirilebilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarda salyalama, topallık veya ağız içi yara gibi belirtiler görülmesi halinde derhal yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

