Denizli'de Şehit İçi Minibüsünden Para Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Şehit İçi Minibüsünden Para Çalan Şüpheli Yakalandı

Denizli\'de Şehit İçi Minibüsünden Para Çalan Şüpheli Yakalandı

Denizli'de bir minibüs şoförünün namaz kılmak için aracını terk etmesini fırsat bilen şüpheli, aracın içerisinden 8 bin lira çaldı. Güvenlik kamerasına takılan şüpheli, inşaatta saklandığı sırada polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce de 5 ayrı minibüsten hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

31.07.2024 08:51
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Denizli'de yarı açık bırakılan camlardan girdiği 5 şehit içi minibüsünden 8 bin lira çalan şüpheli, son işinde güvenlik kamerasına takıldı. Şoförün namaz kılmaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, çaldığı paralarda birlikte saklandığı inşaata yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus hattında yolcu şehir için taşımacılığı yapan A.Ş., seferini tamamladıktan sonra minibüsünü Yunus Emre Caddesindeki bekleme noktasına park etti. Şoförünün namaz kılmak için yakındaki camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, yarı açık bırakılan küçük arka camdan güçlükle geçerek aracın içerisine girdi. İlk önce aracın göğüslüğündeki bir deste parayı alıp cebine koyan şüpheli, daha sonra aracın orta konsolunu karıştırmaya başladı. Şoförün el çantası ve para kutusundaki paraları da alan şüpheli, şoför kapısında çıkarak, hızlıca bölgeden uzaklaştı. Aracına döndüğünde soyulduğunu fark eden sürücünü ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelini yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araç kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, 49 yaşındaki şüpheli Hasan G.'nin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu saklandığı inşaatta yakalan Hasan G.'nin yapılan GBT sorgusunda 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla daha arandığı ortaya çıktı. Detaylı sorguya alınan Hasan G.'nin Denizli'de son 1 ay içerisinde Yunusemre, Hacıkaplarlar ve Değirmenönü mahallelerinde meydana gelen 5 ayrı şehir içi minibüsünden hırsızlık olayının faali olduğu tespit edildi. Şüphelinin park halindeki bir minibüslerin camını zorlayarak ya da kırarak içeriye gidip hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şoför esnafının ekmek parasına göz diken Hasan G.'nin yakalanmasını sağlayan görüntüler, küçücük camlardan içeriye girerek, aracı karıştırıp para aradığı anlar yer aldı. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekmek, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Şehit İçi Minibüsünden Para Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Şehit İçi Minibüsünden Para Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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