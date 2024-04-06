DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde sevilen emekli öğretmen 56 yaşındaki Pembe Aykut, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.
Olay, Çivril ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 56 yaşındaki emekli öğretmen Pembe Aykut, eşi vefat ettikten sonra evde yalnız yaşadığı öğrenildi. Sevilen öğretmen Aykut'tan komşuları bir süre kendisinden haber alamayınca evine gittiler. Bir süre seslenerek ve zili çalan komşuları kapının açılmasını bekledi. Aykut'un evinden ses gelmeyince balkondan eve giren komşusu Pembe Aykut'un koltuk üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Eve giren ekipler emekli öğretmen Aykut'un cansız bedenini, savcının yaptığı incelemenin ardından Denizli Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yakınları tarafından aile mezarlığına defnedildi
Pembe Aykut'un cenazesi yapılan otopsinin ardından Saray Mahallesi Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çivril mezarlığına eşinin yanına defnedildi. Pembe Aykut'un son görev yeri Rasime Kameroğlu İlkokulu'nda ve 2023 yılında emekli olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Sevilen Emekli Öğretmen Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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