Denizli\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

06.10.2025 10:27
Merkezefendi'de otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtan inen şüpheli, içeridekilere rast gele ateş etti.

POLİS EKİPLERİ KAÇAN ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gerçekleşen saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri aracını bırakarak kaçak firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

