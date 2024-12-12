Denizli'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti

Denizli'de bir inşaat firmasında yaşanan silahlı saldırıda iş adamı hayatını kaybetti.

12.12.2024 20:30
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Denizli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti, saldırıya engel olmaya çalışan yeğeni yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında ticari faaliyet bulunan H.A., bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun işletmesinde bulunan ofise geldi. İş adamının tesis içerisinde bulunduğu sırada görevli bayan personellerle bağırmaya başlayan H.A.'yı fark eden Osman Gündoğdu, ofise gelerek duruma müdahale etti.

Arkasına dönüp ateş etmeye başladı

İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen H.A., tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek silahla Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Osman Gündoğdu'nun yaralandığı anda yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, H.A.'ya müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı. Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan H.A., işletmeye geldiği aracıyla olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran bayan personellerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş adamı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan H.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Gündoğdu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, denizli, İnşaat, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Silahlı Saldırı: İş Adamı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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