Denizli'de Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmamın İstekleri

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Denizli'de babasıyla birlikte silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez'in cenaze namazını kıldıran imam dayısı, "Nasıl bizim evimize ateş düşmüşse o öldürenlerin evine de bin misli düşsün ben Allah'tan bunu istiyorum" dedi.

Dün, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Emrah Görmez ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in (16), yanına araçla yaklaşan iki şüpheli tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Görmez sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, oğlu ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesin kaldırıldı. Olay anında Muhammet Hüseyin Görmez'in kendisini babasının önüne attığı ve vücudunu siper etiği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Muhammet Hüseyin Görmez, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Görmez'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muhammet Hüseyin'in cenaze namazını imam dayısı kıldırdı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Muhammet Hüseyin'in cenaze namazı öğle namazına müteakip Alpaslan Camii'nde kılındı. Yoğun kalabalığın olduğu cenaze namazını Muhammet Hüseyin'in Uşak'ta imamlık yapan dayısı Muhammet Emin Tatay, kıldırdı. Cenaze namazı öncesi cemaate seslenen Tatay, "Yüce Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki; "Ant olsun ki ben sizleri açlıkla, korkuyla, mallarınız ve canlarınızı eksiltmekle imtihan edeceğim. O müminler ki başlarına bir musibet geldiğinde ancak şunu derler; "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" Şurada yatan merhumun dayısı olarak, doğumundan bugününe kadar şahit olan biri olarak, acısını kalbinde yaşayan biri olarak bu ayetten başka hiçbir şey beni teselli etmiyor. Yine bir başka ayette "Eğer kim masum bir müminin canına kıymışsa Allah ona lanet etmiştir, ebediyete kadar o cehennemdedir. Kim bir masum insanı öldürmüşse bütün insanlığı öldürmüştür" diyor. Ben bugün yeğenimi öldürenler için Allah'tan hidayet talebinde bulunmuyorum. Nasıl bizim evimize ateş düşmüşse o öldürenlerin evine de bin misli düşsün ben Allah'tan bunu istiyorum. Eğer haddimi aşıyorsam acıma, cahilliğime verin. Ölüm bizim için en büyük nasihat" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Hüseyin Görmez Gazioğlu Mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ