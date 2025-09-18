Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kırsal mahallede yaşayan O.K. (40), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yalnız yaşadığı evinde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

DARBEDİLEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Darp edildiği belirlenen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hayatını kaybeden ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenememesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN TORUN GÖZALTINDA

Şüpheli ölüm olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, babaannesinin ölümüyle ilgili çelişkili ifade veren O.K.'yi gözaltına aldı. O.K'nin aşırı derecede alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.