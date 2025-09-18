Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı

Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı
18.09.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir şahıs, 93 yaşındaki babaannesini yalnız yaşadığı evde hareketsiz halde bulduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Darp edildiği tespit edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen ve çelişkili ifadeler veren torunu ise gözaltına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Karahüyükafşarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kırsal mahallede yaşayan O.K. (40), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 93 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan'ı yalnız yaşadığı evinde hareketsiz şekilde bulduğunu iddia ederek yardım istedi.

DARBEDİLEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Darp edildiği belirlenen yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı

OTOPSİ YAPILACAK

Hayatını kaybeden ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenememesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN TORUN GÖZALTINDA

Şüpheli ölüm olayını araştıran Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, babaannesinin ölümüyle ilgili çelişkili ifade veren O.K.'yi gözaltına aldı. O.K'nin aşırı derecede alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acıpayam, denizli, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:38:35. #7.12#
SON DAKİKA: Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.