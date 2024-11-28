Denizli'de Tofaş Kaza Yaptı, İki Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Tofaş Kaza Yaptı, İki Yaralı

Denizli'de Fiat Tofaş bariyerlere çarptı, iki kişi yaralandı. Araç hurdaya döndü.

28.11.2024 17:58
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Kontrolden çıkan Fiat Tofaş hurdaya döndü

DENİZLİ - Denizli'de hurda yükü otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Parçalara ayrılarak hurdaya dönen otomobilden 2 kişi yaralı kurtarıldı.

Kaza Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli Antalya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esad K. (69), idaresindeki 20 D 8487 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Esad K.'nin, hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çaptı ardından yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan otomobilde sıkışan Esad K., ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan F.G. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından hurda yüklü aracın son hali ise dikkatlerden kaçmadı. Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan 2 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tofaş Kaza Yaptı, İki Yaralı - Son Dakika

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